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Біля кордону з Україною зафіксовано чимало російської військової техніки: фото і відео

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Колона російської військової техніки біля кордону з Україною
Колона російської військової техніки біля кордону з Україною / Facebook-сторінка Філіпенка

На трасі Тирасполь - Рибниця, за декілька кілометрів від кордону з Україною 14 червня було зафіксовано переміщення великої колони російської бронетехніки. Рухалася колона з бази Оперативної групи російських військ у Придністров’ї.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив політичний експерт Артем Філіпенко.

"Ну нехило так. Це зона безпеки. Їм там пересуватися заборонено. ОБСЄ мовчить?", – зазначив Філіпенко.

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Він також опублікував заяву молдовської сторони об'єднаної контрольної комісії.

Сьогодні, 14 червня, з 08:30 за маршрутом Тирасполь - Рибниця, в напрямку Григоріополь - Дубесар, були встановлені 3 колони з різними типами військової та бронетанкової техніки (ТАБ, БРДМ) (можливо, Оперативна група російських військ), які їхали у супроводі спеціальних транспортних засобів неконституційних ополченських структур,
– мовиться в заяві.

"Зажадавши відповідь інших учасників про пересування військових колон, придністровський учасник ОКК вказав, що вся військова техніка Тирасполя перебуває в місцях постійного розгортання і не пересувається зоною безпеки, і представники Російської Федерації повідомили, що вони задокументують цей випадок і проінформують ОКК на наступному засіданні, яке відбудеться 21 червня 2018 року", – зазнається в заяві молдовської сторони об'єднаної контрольної комісії.

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Теги: Новини Росії Новини України Придністров'я Молдова Зброя
Джерело: 24 канал
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