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Стали відомі місця дислокації російських військ зв’язку на Донбасі та в Криму

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Місця дислокації російських військ зв’язку на Донбасі та в Криму
Місця дислокації російських військ зв’язку на Донбасі та в Криму / Ілюстративне фото

Російська армія використовує в окупованому Криму та у війні на Донбасі новітні станції шифрованого зв'язку, які перебувають на озброєнні виключно збройних сил РФ. Станом на квітень у мережі супутникового зв'язку ЗС РФ працювали не менше 18 мобільних станцій.

Точні місця дислокації відповідних підрозділів встановив "Інформаційний спротив".

На опублікованій карті нанесені місця дислокації терміналів мобільних комплексів захищеного відео-конференц-зв'язку (МК ЗВКЗ), а в таблицях вказані точні координати розташування станцій.

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Місця дислокації російських терміналів мобільних комплексів захищеного відео-конференц-зв'язку
Місця дислокації російських терміналів мобільних комплексів захищеного відео-конференц-зв'язку​

Росія Донбас війська Крим
Точні координати розташування російських шифрувальних станцій

Точні координати розташування російських шифрувальних станцій
Точні координати розташування російських шифрувальних станцій

Зазначається, що 5 із 18 мобільних станцій, які у квітні працювали в мережі супутникового зв'язку ЗС РФ, базувалися на території України, захопленій Росією – 4 в ОРДЛО (Новоазовськ і Ясинувата Донецької області, Круглик і Кам'янка Луганської області) та 1 – в окупованому Криму (Севастополь).

Станом на початок червня кількість мобільних станцій у мережі супутникового зв'язку ЗС РФ скоротилося до 10. 3 з них були розташовані на окупованих Росією територіях України – в Новоазовську і Василівці Донецької області та в Хрустальному Луганській області.

Відзначимо, що найбільш інтенсивно супутниковий зв'язок використовується для організації зв'язку підрозділів за межами пунктів постійної дислокації. Як у нашому випадку – в місці виконання бойових завдань на території України і Сирії. Зв'язок за допомогою МК ЗВКС організовується в ланці управління ЗС РФ не нижче бригадного рівня,
– мовиться в матеріалі "Інформаційного спротиву".

Там наголосили, що супутниковий зв'язок російській армії з підрозділами, в тому числі і тими, які виконують завдання за межами РФ, забезпечується 14-м Головним центром зв'язку Генштабу збройних сил Росії (Москва). Мобільні термінали супутникового зв'язку, що перебувають на його озброєнні, мають однотипне обладнання (тип "Ауриго") і функціонують через загальний пул частот: 1 hub-станція і 16 абонентських каналів російського супутника-ретранслятора Yamal-402 (55е).

І тут дуже цікава деталь. МК ЗВКЗ не зможе експлуатувати не те, що тракторист або гірник очисного забою, а навіть маркшейдер. Це продукт російської оборонки, який неможливо знайти в шахтах Донбасу, оскільки він поставлений на озброєння виключно російської армії,
– звернули увагу автори матеріалу.

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"Тут і спеціальне програмне забезпечення, і системи криптозахисту. Тобто експлуатуватися термінал супутникового зв'язку може виключно спеціально підготовленими військовослужбовцями ЗС РФ з відповідним рівнем допуску до роботи з шифрувальним обладнанням. І, як розумієте, передача такої апаратури алкашні з "ЛНР/ДНР" навіть теоретично неможлива за вимогами секретності...", – наголосили в "Інформаційному спротиві".

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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