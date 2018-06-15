11:24
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 16°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    30°C 18°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Стали известны места дислокации российских войск на Донбассе и в Крыму

365 Читати новину українською
Места дислокации российских войск на Донбассе и в Крыму
Места дислокации российских войск на Донбассе и в Крыму / Иллюстративное фото

Российская армия использует в оккупированном Крыму и войне на Донбассе новейшие станции шифрованной связи, находящихся на вооружении исключительно вооруженных сил РФ. По состоянию на апрель, в сети спутниковой связи ВС РФ работали не менее 18 мобильных станций.

Точные места дислокации соответствующих подразделений установило "Информационное сопротивление".

На опубликованной карте нанесены места дислокации терминалов мобильных комплексов защищенной видео-конференц-связи (МК ЗВКЗ), а в таблицах указаны точные координаты расположения станций.

Читайте также: Россия привела Черноморский флот в полную боевую готовность из-за опасения действий Украины, – СМИ

Місця дислокації російських терміналів мобільних комплексів захищеного відео-конференц-зв'язку
Места дислокации российских терминалов мобильных комплексов защищенной видео-конференц-связи

Росія Донбас війська Крим
Точні координати розташування російських шифрувальних станцій

Точні координати розташування російських шифрувальних станцій

Точные координаты расположения российских шифровальных станций

Отмечается, что 5 из 18 мобильных станций, которые в апреле работали в сети спутниковой связи ВС РФ, базировавшихся на территории Украины, захваченной Россией – 4 в ОРДЛО (Новоазовск и Ясиноватая Донецкой области, Круглик и Каменка Луганской области) и 1 – в оккупированном Крыму (Севастополь).

По состоянию на начало июня количество мобильных станций в сети спутниковой связи ВС РФ сократилось до 10. 3 из них были расположены на оккупированных Россией территориях Украины – в Новоазовске и Васильевке Донецкой области и в Хрустальному Луганской области.

Отметим, что наиболее интенсивно спутниковая связь используется для организации связи подразделений за пределами пунктов постоянной дислокации. Как в нашем случае – в месте выполнения боевых задач на территории Украины и Сирии. Связь с помощью МК ЗВКС организуется в звене управления ВС РФ не ниже бригадного уровня,
– говорится в материале "Информационного сопротивления".

Там отметили, что спутниковая связь российской армии с подразделениями, в том числе и теми, которые выполняют задачи за пределами РФ, обеспечивается 14-м Главным центром связи Генштаба вооруженных сил России (Москва). Мобильные терминалы спутниковой связи, находящихся на его вооружении, имеют однотипное оборудование (тип "Ауриго") и функционируют через общий пул частот: 1 hub-станция и 16 абонентских каналов российского спутника-ретранслятора Ямал-402 (55е).

И здесь очень интересная деталь. МК ЗВКЗ не сможет эксплуатировать не то что тракторист или горнорабочий очистного забоя, а даже маркшейдер. Это продукт российской оборонки, который невозможно найти в шахтах Донбасса, поскольку он поставлен на вооружение исключительно российской армии,
– обратили внимание авторы материала.

Читайте также: Сурков контролирует потоки контрабанды, оружия, гуманитарную помощь в ОРДЛО, – эксперт

"Здесь и специальное программное обеспечение, и системы криптозащиты. То есть эксплуатироваться терминал спутниковой связи может исключительно специально подготовленными военнослужащими ВС РФ с соответствующим уровнем допуска к работе с шифровальным оборудованием. И, как понимаете, передача такой аппаратуры алкашне с "ЛНР/ДНР" даже теоретически невозможна по требованиям секретности..." – отметили в "Информационном сопротивлении".

Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как Россия тянет Крым не в будущее, а в прошлое
сегодня, 11:00 Как Россия тянет Крым не в будущее, а в прошлое
Павло Казарін 149
Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників
сегодня, 10:00 Як Ахметов грабує країну: статки мільйонера досягли нових вражаючих показників
Сергій Лещенко 493
Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
сегодня, 08:45 Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
Олексій Чибісов 1634
Мне не нужны "обнимашечки", – Данилюк о том, что больше всего раздражает в украинской политике
14 июня, 23:00 Мне не нужны "обнимашечки", – Данилюк о том, что больше всего раздражает в украинской политике
288
Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
14 июня, 22:00 Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
Блог Медіа 2200
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук