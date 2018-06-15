Стали известны места дислокации российских войск на Донбассе и в Крыму

Российская армия использует в оккупированном Крыму и войне на Донбассе новейшие станции шифрованной связи, находящихся на вооружении исключительно вооруженных сил РФ. По состоянию на апрель, в сети спутниковой связи ВС РФ работали не менее 18 мобильных станций.

Точные места дислокации соответствующих подразделений установило "Информационное сопротивление".

На опубликованной карте нанесены места дислокации терминалов мобильных комплексов защищенной видео-конференц-связи (МК ЗВКЗ), а в таблицах указаны точные координаты расположения станций.

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Места дислокации российских терминалов мобильных комплексов защищенной видео-конференц-связи



Точні координати розташування російських шифрувальних станцій

Точные координаты расположения российских шифровальных станций

Отмечается, что 5 из 18 мобильных станций, которые в апреле работали в сети спутниковой связи ВС РФ, базировавшихся на территории Украины, захваченной Россией – 4 в ОРДЛО (Новоазовск и Ясиноватая Донецкой области, Круглик и Каменка Луганской области) и 1 – в оккупированном Крыму (Севастополь).

По состоянию на начало июня количество мобильных станций в сети спутниковой связи ВС РФ сократилось до 10. 3 из них были расположены на оккупированных Россией территориях Украины – в Новоазовске и Васильевке Донецкой области и в Хрустальному Луганской области.

Отметим, что наиболее интенсивно спутниковая связь используется для организации связи подразделений за пределами пунктов постоянной дислокации. Как в нашем случае – в месте выполнения боевых задач на территории Украины и Сирии. Связь с помощью МК ЗВКС организуется в звене управления ВС РФ не ниже бригадного уровня,

– говорится в материале "Информационного сопротивления".

Там отметили, что спутниковая связь российской армии с подразделениями, в том числе и теми, которые выполняют задачи за пределами РФ, обеспечивается 14-м Главным центром связи Генштаба вооруженных сил России (Москва). Мобильные терминалы спутниковой связи, находящихся на его вооружении, имеют однотипное оборудование (тип "Ауриго") и функционируют через общий пул частот: 1 hub-станция и 16 абонентских каналов российского спутника-ретранслятора Ямал-402 (55е).

И здесь очень интересная деталь. МК ЗВКЗ не сможет эксплуатировать не то что тракторист или горнорабочий очистного забоя, а даже маркшейдер. Это продукт российской оборонки, который невозможно найти в шахтах Донбасса, поскольку он поставлен на вооружение исключительно российской армии,

– обратили внимание авторы материала.

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"Здесь и специальное программное обеспечение, и системы криптозащиты. То есть эксплуатироваться терминал спутниковой связи может исключительно специально подготовленными военнослужащими ВС РФ с соответствующим уровнем допуска к работе с шифровальным оборудованием. И, как понимаете, передача такой аппаратуры алкашне с "ЛНР/ДНР" даже теоретически невозможна по требованиям секретности..." – отметили в "Информационном сопротивлении".