Сурков контролирует потоки контрабанды, оружия, гуманитарную помощь в ОРДЛО, – эксперт

Ситуация с переназначением Суркова помощником Путина – не театральная пауза, а внутрекремлевская борьба. Сурков ее выиграл и укрепил свои позиции.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Окружение Путина понимает, что должность Суркова – его зона ответственности по Украине – это политические и экономические преференции. Потоки контрабанды, оружие, гуманитарная помощь – все это контролирует куратор ОРДЛО,

– отмечает Сергей Постоловский.

Политолог также отметил, что Сурков – человек, который отвечает за начало войны на Донбассе – очень приближен к Путину. При этом Постоловский считает, что с переназначением Суркова помощником Путина переговоры со спецпредставителем США Волкером по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе возобновятся.

Напомним, Путин подписал указ о переназначении Суркова своим помощником. Ранее росСМИ со ссылкой на источники сообщили, что после инаугурации Путина 7 мая он может отстранить Владислава Суркова по переговорам с помощником государственного секретаря США Куртом Волкером. В то же время бывший помощник главы Пентагона Майкл Карпентер заявил, что помощник Путина Владислав Сурков, который был делегирован на переговоры с Волкером по украинскому вопросу, этот процесс просто имитировал.