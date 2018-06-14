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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Сурков контролирует потоки контрабанды, оружия, гуманитарную помощь в ОРДЛО, – эксперт

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Помощник Путина Сурков усилил свои позиции в Кремле
Помощник Путина Сурков усилил свои позиции в Кремле / Фото из открытых источников

Ситуация с переназначением Суркова помощником Путина – не театральная пауза, а внутрекремлевская борьба. Сурков ее выиграл и укрепил свои позиции.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Окружение Путина понимает, что должность Суркова – его зона ответственности по Украине – это политические и экономические преференции. Потоки контрабанды, оружие, гуманитарная помощь – все это контролирует куратор ОРДЛО,
– отмечает Сергей Постоловский.

Политолог также отметил, что Сурков – человек, который отвечает за начало войны на Донбассе – очень приближен к Путину. При этом Постоловский считает, что с переназначением Суркова помощником Путина переговоры со спецпредставителем США Волкером по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе возобновятся.

Напомним, Путин подписал указ о переназначении Суркова своим помощником. Ранее росСМИ со ссылкой на источники сообщили, что после инаугурации Путина 7 мая он может отстранить Владислава Суркова по переговорам с помощником государственного секретаря США Куртом Волкером. В то же время бывший помощник главы Пентагона Майкл Карпентер заявил, что помощник Путина Владислав Сурков, который был делегирован на переговоры с Волкером по украинскому вопросу, этот процесс просто имитировал.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин
Источник: 24 канал
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