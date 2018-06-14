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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Сурков контролює потоки контрабанди, зброї, гуманітарну допомогу в ОРДЛО, – експерт

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Помічник Путіна Сурков посилив свої позиції у Кремлі
Помічник Путіна Сурков посилив свої позиції у Кремлі / Фото з відкритих джерел

Ситуація з перепризначенням Суркова помічником Путіна – не театральна пауза, а внутрішньокремлівська боротьба. Сурков її виграв і посилив свої позиції.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Сергій Постоловський.

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Оточення Путіна розуміє, що посада Суркова – його зона відповідальності по Україні – це політичні і економічні преференції. Потоки контрабанди, зброя, гуманітарна допомога – це все контролює куратор ОРДЛО,
– зауважує Сергій Постоловський.

Політолог також наголосив, що Сурков – людина, яка відповідає за початок війни на Донбасі – є дуже наближеною до Путіна. При цьому Постоловський вважає, що з перепризначенням Суркова помічником Путіна переговори зі спецпредставником США Волкером щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі відновляться.

Нагадаємо, Путін підписав указ про перепризначення Суркова своїм помічником. Раніше росЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що після інавгурації Путіна 7 травня він може усунути Владислава Суркова з переговорів з помічником державного секретаря США Куртом Волкером. Водночас колишній помічник глави Пентагону Майкл Карпентер заявив, що помічник Путіна Владислав Сурков, який був делегований на переговори із Волкером щодо українського питання, цей процес просто імітував.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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