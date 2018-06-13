Рано чи пізно Росія заплатить, – військовий пояснив, як зміняться взаємини Кремля та Києва

Екс-заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що Росія за усі свої злочини має рано чи пізно заплатити Україні, оскільки те, що вони не віддають борги, – це підрив російського іміджу, їхніх великодержавних імперських амбіцій. Однак, для цього Києву варто тиснути у різних напрямках.

Про це він заявив у коментарі ресурсу "Апостроф".

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"Як для початку процесу проти Росії меморандум у справі про порушення РФ Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму, який Україна передала до Міжнародного суду ООН, – це хороший "подарунок" росіянам. Почасти, щоб збити порив їхньої великої антиукраїнської політики. Але над цим треба працювати. Десь у нас вже є перемоги, що дуже добре. Адже фахівці за напрямками – не тільки дипломати, а і юристи – вчаться, як це використовувати. Так, ситуація – складна, але треба над цим працювати", – підкреслює військовий.

За його словами, Росія рано чи пізно заплатить Україні за агресію проти неї. Як приклад він наводить рішення Стокгольмського арбітражу, за яким російський "Газпром" має виплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопостачання узгоджених транзитних обсягів газу.

З урахуванням того, що ми програли 2 мільярди, вони нам повинні за "Газпромом" віддати ще 2,5 мільярда. Рано чи пізно, але віддадуть. Але ж те, що вони не віддають борги, – це підрив російського іміджу, їхніх великодержавних імперських амбіцій. Тому рано чи пізно ці гроші мають нам повернутися. Тут є очевидними виграші, за які нам треба ще боротися. Ті ж німці зовсім нещодавно розплатилися за державними зобов'язаннями за Другу світову війну. Багатьох з німців це навчило, але не зовсім. Бачите, їм треба цей "Північний потік-2",

– зауважив Ігор Романенко.

Водночас генерал-лентенант підкреслює, що Україні у такому разі потрібно діяти в усіх напрямках: у міжнародних організаціях, економічному, соціальному, політичному, військовому секторах.

Нагадаємо, напередодні очільник МЗС України Павло Клімкін сповістив, що держава подала до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.