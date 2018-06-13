Український генерал оприлюднив, що стримує агресію Путіна

Президент Росії Володимир Путін дуже хоче стати одним зі світових визнаних лідерів, тому він і затіяв війну у Сирії та розпочав агресію проти України. Хоча і російська армія значно переважає Збройні сили України за кількістю, однак є одна річ, яка його стримує, – великі втрати, несумісні з його нібито виграшами.

Таку думку висловив екс-заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, передає "Апостроф".

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"Якщо взяти сектор безпеки, то росіянам, звичайно ж, простіше. В нас ЗСУ мають чотири оперативні командування, а росіяни зосередили чотири армії. І порівняйте військовий потенціал нашого оперативного командування та їхніх армій. Вони тільки на нашому кордоні зосередили чотири ракетні бригади "Іскандерів" з ядерними боєголовками. І Путін же після анексії Криму сказав, що вони були готовими застосувати тактичну ядерну зброю", – додає він.

За його словами, Радянський Союз свого часу зосереджував угруповання військ, які повинні були пройти всю Європу та дійти до Ла-Маншу.

"У росіян – менше сил, але вони активно готуються, щорічно проводять навчання. А щоб з нами широкомасштабно воювати, їм треба угруповання у 240 тисяч людей. І позаминулого року вони створили угруповання на 250 тисяч людей. Минулого року угруповання було трохи меншим, але в них була інша мета – створити потужну групу у центрі. До Криму вони завели, в Калінінграді є, а минулого року завели угруповання в Білорусь під виглядом спільних навчань", – зауважив військовий.

Однак, на його думку, є все ж одна річ, яка стримує агресію Кремля в Україні.

Єдине, що стримує Путіна – це великі втрати, несумісні з його нібито виграшами. Путін же вже 18 років у себе царює, а тепер йому треба увійти в історію не тільки завойовником земель, а й миротворцем. До того ж, у нього є амбіції стати одним зі світових визнаних лідерів. До Обами він же чотири рази просився, бігав за ним з тарілкою в Австралії. Щоб змінити ситуацію, Путін затіяв війну в Сирії: щоб знову увійти в світову владу і отримати доступ до нафти і газу в регіоні. І він домігся цього військовим способом,

– констатував Ігор Романенко.

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США з питання України Курт Волкер вважає, шо інтервенція Росії призвела до війни на Донбасі у гарячій фазі, внаслідок чого тут утворилася руйнівна та занепадницька гуманітарна криза.