09:49
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
"Гаврилівські курчата": що ж насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Український генерал оприлюднив, що стримує агресію Путіна

3654 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін дуже хоче стати одним зі світових визнаних лідерів, тому він і затіяв війну у Сирії та розпочав агресію проти України. Хоча і російська армія значно переважає Збройні сили України за кількістю, однак є одна річ, яка його стримує, – великі втрати, несумісні з його нібито виграшами.

Таку думку висловив екс-заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, передає "Апостроф".

Читайте також: З'явилась інформація про спільні дії України, Молдови та Грузії щодо агресії Росії

"Якщо взяти сектор безпеки, то росіянам, звичайно ж, простіше. В нас ЗСУ мають чотири оперативні командування, а росіяни зосередили чотири армії. І порівняйте військовий потенціал нашого оперативного командування та їхніх армій. Вони тільки на нашому кордоні зосередили чотири ракетні бригади "Іскандерів" з ядерними боєголовками. І Путін же після анексії Криму сказав, що вони були готовими застосувати тактичну ядерну зброю", – додає він.

За його словами, Радянський Союз свого часу зосереджував угруповання військ, які повинні були пройти всю Європу та дійти до Ла-Маншу.

"У росіян – менше сил, але вони активно готуються, щорічно проводять навчання. А щоб з нами широкомасштабно воювати, їм треба угруповання у 240 тисяч людей. І позаминулого року вони створили угруповання на 250 тисяч людей. Минулого року угруповання було трохи меншим, але в них була інша мета – створити потужну групу у центрі. До Криму вони завели, в Калінінграді є, а минулого року завели угруповання в Білорусь під виглядом спільних навчань", – зауважив військовий.

Однак, на його думку, є все ж одна річ, яка стримує агресію Кремля в Україні.

Єдине, що стримує Путіна – це великі втрати, несумісні з його нібито виграшами. Путін же вже 18 років у себе царює, а тепер йому треба увійти в історію не тільки завойовником земель, а й миротворцем. До того ж, у нього є амбіції стати одним зі світових визнаних лідерів. До Обами він же чотири рази просився, бігав за ним з тарілкою в Австралії. Щоб змінити ситуацію, Путін затіяв війну в Сирії: щоб знову увійти в світову владу і отримати доступ до нафти і газу в регіоні. І він домігся цього військовим способом,
– констатував Ігор Романенко.

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США з питання України Курт Волкер вважає, шо інтервенція Росії призвела до війни на Донбасі у гарячій фазі, внаслідок чого тут утворилася руйнівна та занепадницька гуманітарна криза.

Теги: Новини політики Новини України Європа Війна на Донбасі Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сьогодні, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 112
Новий скандал з "Інтером": чергове прославлення агресора російською мовою
сьогодні, 08:06 Новий скандал з "Інтером": чергове прославлення агресора російською мовою
6781
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
12 червня, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 червня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 1910
Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
12 червня, 19:01 Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
Яніна Ткачук 1988
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук