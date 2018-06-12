З'явилась інформація про спільні дії України, Молдови та Грузії щодо агресії Росії

Найближчим часом Україна, Молдова та Грузія можуть подати спільний позов до Росії. Але спершу міжнародна компанія має оцінити втрати вищезазначених країн від окупації територій і сформувати судовий кейс проти Кремля.

Про це заявив спікер молдовського парламенту Адріан Канду, пише "Цензор.НЕТ".

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"Вивід російських військ – це не обговорюється між нами і Придністров'ям. Це повинно обговорюватися на великому рівні. Потрібно вимагати від США, від ЄС, від ОБСЄ більш рішучих дій. Як ми можемо ще просунутися? Іноді з Україною і Грузією знаходимо рішення. Крім санкцій, у нас з'явилася ідея – ми хочемо, щоб міжнародна компанія оцінила втрати всіх трьох держав від окупації територій, і сформуємо кейс судовий", – підкреслив політик.

Щоправда, він не уточнив, у який саме міжнародний суд планують надіслати документи про агресію Кремля, але, за його словами, Грузія, Молдова та Україна, можуть у разі виграшу цієї справи отримати мільярди.

"Щодо більш активних дій, то ми вимагаємо цього завжди. Наступними місяцями ми хочемо домогтися рішення ООН про виведення російських військ з Придністров'я. Звичайно, Росія завтра цього не зробить. Але це ще один юридичний інструмент, пізніше це допоможе нам звернутися в якісь міжнародні суди", – додав Канду.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що Україна допомагатиме Молдові у відновленні територіальної цілісності, зокрема у поверненні невизнаної республіки "Придністров'я"