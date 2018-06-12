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З'явилась інформація про спільні дії України, Молдови та Грузії щодо агресії Росії

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Київ, Кишинів і Тбілісі можуть подати спільний позов до Кремля, – спікер парламенту Молдови Канду
Київ, Кишинів і Тбілісі можуть подати спільний позов до Кремля, – спікер парламенту Молдови Канду / Соцмережі

Найближчим часом Україна, Молдова та Грузія можуть подати спільний позов до Росії. Але спершу міжнародна компанія має оцінити втрати вищезазначених країн від окупації територій і сформувати судовий кейс проти Кремля.

Про це заявив спікер молдовського парламенту Адріан Канду, пише "Цензор.НЕТ".

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"Вивід російських військ – це не обговорюється між нами і Придністров'ям. Це повинно обговорюватися на великому рівні. Потрібно вимагати від США, від ЄС, від ОБСЄ більш рішучих дій. Як ми можемо ще просунутися? Іноді з Україною і Грузією знаходимо рішення. Крім санкцій, у нас з'явилася ідея – ми хочемо, щоб міжнародна компанія оцінила втрати всіх трьох держав від окупації територій, і сформуємо кейс судовий", – підкреслив політик.

Щоправда, він не уточнив, у який саме міжнародний суд планують надіслати документи про агресію Кремля, але, за його словами, Грузія, Молдова та Україна, можуть у разі виграшу цієї справи отримати мільярди.

"Щодо більш активних дій, то ми вимагаємо цього завжди. Наступними місяцями ми хочемо домогтися рішення ООН про виведення російських військ з Придністров'я. Звичайно, Росія завтра цього не зробить. Але це ще один юридичний інструмент, пізніше це допоможе нам звернутися в якісь міжнародні суди", – додав Канду.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що Україна допомагатиме Молдові у відновленні територіальної цілісності, зокрема у поверненні невизнаної республіки "Придністров'я"

Теги: Новини України Новини політики Молдова Новини Грузії Новини Росії Україна – Росія Придністров'я
Джерело: 24 Канал
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