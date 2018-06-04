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Російську мову позбавив важливого статусу Конституційний суд у Молдові

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Конституційний суд Молдови позбавив російську мову статусу мови міжнаціонального спілкування
Конституційний суд Молдови позбавив російську мову статусу мови міжнаціонального спілкування / Соцмережі

У Молдові Конституційний суд визнав застарілим Закон про функціонування мов на території Молдавської Радянської Соціалістичної республіки. Таким чином, російська мова стратила статус мови міжнаціонального спілкування

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті суду.

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Як зазначається, в обставинах справи, офіційною мовою спілкування у Молдові є румунська, натомість російська має особливий статус:

– обов'язковий переклад усіх законів та інших нормативних актів на російську мову;

– гарантування реалізації прав національних меншин у дошкільній, початковій, середній, вищій та післядипломній освіті російською мовою;

– можливість для осіб, які належать до національних меншин, звертатися до державних установ російською мовою та отримати відповідь цією ж мовою.

Зауважимо, що запит щодо анулювання статусу "мови міжнаціонального спілкування" для російської мови подала група депутатів від Ліберальної партії Молдови, передає "Інтерфакс". За їхніми словами, оскаржувані положення вплинуть на статус румунської мови у республіці. Водночас парламентарі підкреслюють, що інші меншини, окрім російської спільноти, буде дискриміновано, оскільки мови, якими вони розмовляють, не мають також статусу, як у російської.

Як під час засідання Конституційного суду підкреслив депутат від ЛПМ Іон Касьян, закон про функціонування мов від 1 вересня 1989 було ухвалено у період, коли існувала Молдавська РСР.

"Цей закон був покликаним регламентувати використання мов на території союзних республік, у цьому випадку мовиться про МРСР, що перебувала у складі федеративної держави СРСР і де офіційною мовою була російська", – зазначив політик.

На думку депутата, збереження закону про функціонування мов, з тим же статусом для російської мови, є необґрунтованим із урахуванням того, що Молдова вже 26 років є незалежною державою. Крім того, він зауважив, що, згідно з переписом населення 2014 року, частка етнічних росіян на території країни становить лише близько 4%.

"У міжнародній практиці і в документах не існує поняття мови міжнародного спілкування, яка не була б державною", – додав Касьян.

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У підсумку Конституційний суд Молдови визнав неконституційним положенням, згідно з яким "контролю на конституційність підпадають тільки нормативні акти, прийняті після вступу в силу Конституції 29 липня 1994 року". Також КСМ відхилив запит лібералів про визнання неконституційності низки положень, за якими офіційні документи перекладаються та публікуються російському мовою. На думку юристів, це ніяк не підриває статус румунської мови як єдиної офіційної в республіці.

Відтак, суд лише частково задовольнив запит депутатів від Ліберальної партії про визнання неконституційності закону, а також інших нормативних актів, що стосуються російського мови.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв розпорядився перевести діяльність органів влади держави виключно на казахську мову. Крім того, у країні було затверджено нову редакцію національного алфавіту на основі латиниці.

Теги: Новини Росії Новини політики мовне питання Молдова
Джерело: 24 Канал
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