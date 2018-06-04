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Русский язык лишил важного статуса Конституционный суд в Молдове

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Конституционный суд Молдовы лишил русский язык статуса языка межнационального общения
Конституционный суд Молдовы лишил русский язык статуса языка межнационального общения / Соцсети

В Молдове Конституционный суд признал устаревшим Закон о функционировании языков на территории Молдавской Советской Социалистической республики. Таким образом, русский язык утратил статус языка межнационального общения.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте суда.

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Как отмечается, в обстоятельствах дела, официальным языком общения в Молдове является румынский, но русский имеет особый статус:

– обязательный перевод всех законов и других нормативных актов на русский язык;

– обеспечение реализации прав национальных меньшинств в дошкольном, начальном, среднем, высшем и последипломном образовании на русском языке;

– возможность для лиц, относящихся к национальным меньшинствам, обращаться в государственные учреждения на русском языке и получить ответ на этом же языке.

Заметим, что запрос об аннулировании статуса "языка межнационального общения" для русского языка подала группа депутатов от Либеральной партии Молдовы, передает "Интерфакс". По их словам, обжалованные положения повлияют на статус румынского языка в республике. В то же время парламентарии подчеркивают, что другие меньшинства, кроме русского сообщества, будет дискриминированы, поскольку языки, на которых они разговаривают, не имеют такого статуса, как русский.

Как во время заседания Конституционного суда подчеркнул депутат от ЛПМ Ион Касьян, закон о функционировании языков от 1 сентября 1989 года был принят в период, когда существовала Молдавская ССР.

"Этот закон был призван регламентировать использование языков на территории союзных республик, в этом случае говорится о МССР, что находилась в составе федеративного государства СССР, где официальным языком был русский", – отметил политик.

По мнению депутата, сохранение закона о функционировании языков с тем же статусом для русского языка является необоснованным с учетом того, что Молдова уже 26 лет является независимым государством. Кроме того, он отметил, что, согласно переписи населения 2014 года, доля этнических русских на территории страны составляет лишь около 4%.

"В международной практике и в документах не существует понятия языка международного общения, который не был бы государственным", – добавил Касьян.

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В итоге Конституционный суд Молдовы признал неконституционным положение, согласно которому "контролю на конституционность подпадают только нормативные акты, принятые после вступления в силу Конституции 29 июля 1994 года". Также КСМ отклонил запрос либералов о признании неконституционности ряда положений, согласно которым официальные документы переводятся и публикуются на русском языке. По мнению юристов, это никак не подрывает статус румынского языка как единственного официального в республике.

Следовательно, суд лишь частично удовлетворил запрос депутатов от Либеральной партии о признании неконституционности закона, а также других нормативных актов, касающихся русского языка.

Напомним, в конце февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился перевести деятельность органов власти государства исключительно на казахский язык. Кроме того, в стране была утверждена новая редакция национального алфавита на основе латиницы.

Теги: Новости политики Новости России языковый вопрос Молдова
Источник: 24 Канал
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