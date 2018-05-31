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В ОБСЕ заявили о подписании исторического документа по Приднестровье

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Приднестровье
Приднестровье / informator.news

Кишинев и Тирасполь в ходе переговоров в Риме в формате "5+2" подписали протокол, регулирующий приоритетные вопросы между Приднестровьем и Молдовой.

Об этом рассказал специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию, посол Франко Фраттини, сообщает "Укринформ".

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"Договоренности (между Кишиневом и Тирасполем) и их дальнейшая реализация на принципах взаимной ответственности стали новой нормой процесса приднестровского урегулирования. Протокол, подписанный сторонами, дает мне уверенность в том, что договоренности по приоритетным вопросам, которые остались, связанные с телекоммуникациями, криминальными делами и свободой передвижения, будут достигнуты сторонами до конца года, если не раньше",  отметил Фраттини.

По его словам, "обязательства завершить работу над всеми аспектами "пакета из восьми пунктов" еще больше укрепляет доверие и делает этот год историческим для процесса урегулирования и непосредственно для Кишинева и Тирасполя".

Добавим, недавно премьер-министр Молдовы Павел Филип рассказал о намерении договориться с официальным Киевом о создании коридора через Украину для вывода российских войск из Приднестровья. Он также рассказал, что на Мюнхенской сфере безопасности конференции российские представители объяснили им, что не смогут вывезти вооружение из-за сложной ситуации с Украиной. В Украине же заявили, что готовы обеспечить беспрепятственный и безопасный вывод российских войск из Приднестровья.

Теги: ОБСЕ Новости Украины Молдова Приднестровье
Источник: 24 Канал
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