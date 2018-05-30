В ОБСЄ заявили про підписання історичного документу по Придністров’ї

Кишинів і Тирасполь під час переговорів у Римі у форматі "5+2" підписали протокол, який врегульовує пріоритетні питання між Придністров’ям та Молдовою.

Про це розповів спеціальний представник чинного голови ОБСЄ щодо Придністровського врегулювання, посол Франко Фраттіні, повідомляє "Укрінформ".

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"Домовленості (між Кишиневом і Тирасполем) і їх подальша реалізація на принципах взаємної відповідальності стали новою нормою процесу придністровського врегулювання. Протокол, підписаний сторонами, дає мені впевненість у тому, що домовленості з пріоритетних питань, які залишилися, пов'язаних з телекомунікаціями, кримінальними справами і свободою пересування, будуть досягнуті сторонами до кінця року, якщо не раніше", – зазначив Фраттіні.

За його словами, "зобов'язання завершити роботу над усіма аспектами "пакету з восьми пунктів" ще більше зміцнює довіру і робить цей рік історичним для процесу врегулювання і безпосередньо для Кишинева і Тирасполя".

Додамо, нещодавно прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розповів про намір домовитися із офіційним Києвом про створення коридору через Україну для виведення російських військ із Придністров'я. Він також розповів, що на Мюнхенській безпековій конференції російські представники пояснили їм, що не зможуть вивезти озброєння через складну ситуацію з Україною. В Україні ж заявили, що готові забезпечити безперешкодний та безпечний вивід російських військ із Придністров'я.