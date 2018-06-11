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Полторак розповів, яку допомогу Україна готова надати Молдові

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Україна буде допомагати Молдові повернути Придністров'я
Україна буде допомагати Молдові повернути Придністров'я / Фото з відкритих джерел

Україна буде допомагати Молдові у відновленні територіальної цілісності, зокрема у поверненні невизнаної республіки "Придністров'я"

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час зустрічі з міністром оборони Молдови Еудженом Стурзою в Одесі, передає прес-служба відомства.

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"Україна притримується чіткої позиції, яка заснована на принципах поваги до територіальної цілісності та суверенітету Республіки Молдова. Придністров’я є невід’ємною частиною Молдови", – зазначив міністр.

За словами очільника Міноборони, Україна зробить усе, аби допомогти країні-сусідці повернути їй самопроголошену та не визнану міжнародною спільнотою республіку Придністров'я.

Ми робитимемо усе можливе, аби допомогти у відновленні територіальної цілісності Молдови та підтримати її в подальшому. Ми підтримуємо спільний воєнно-політичний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію і будемо на взаємовигідній основі розвивати наші збройні сили за стандартами НАТО. Такий підхід дружби, взаєморозуміння та підтримки завжди буде в основі україно-молдовських відносин у сфері оборони,
– наголосив Полторак.

Водночас, молдавський міністр запевнив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку його країни.

"Молдова, як ніхто інший, розуміє, з чим довелося зіштовхнутися Україні та виступає за швидше вирішення кризи, збереження суверенітету та територіальної цілісності України. Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку, так само, як Молдова завжди знає, що Україна підтримує нас", – заявив Стурза.

Теги: Новини політики Новини України Степан Полторак Придністров'я Молдова Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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