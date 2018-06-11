Полторак рассказал, какую помощь Украина готова предоставить Молдавии

Украина будет помогать Молдове в восстановлении территориальной целостности, в частности в возвращении непризнанной республики "Приднестровье"

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с министром обороны Молдовы Еудженом Стурзой в Одессе, передает пресс-служба ведомства.

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"Украина придерживается четкой позиции, которая основана на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова. Приднестровье является неотъемлемой частью Молдовы", – отметил министр.



По словам главы Минобороны, Украина сделает все, чтобы помочь стране-соседке вернуть ей самопровозглашенную, но не признанную международным сообществом республику Приднестровье.

Мы будем делать все возможное, чтобы помочь в восстановлении территориальной целостности Молдовы и поддержать ее в дальнейшем. Мы поддерживаем общий военно-политический курс на европейскую и евроатлантическую интеграции и будем на взаимовыгодной основе развивать наши вооруженные силы по стандартам НАТО. Такой подход дружбы, взаимопонимания и поддержки всегда будет в основе Украино-молдавских отношений в сфере обороны,

– отметил Полторак.

В то же время, молдавский министр заверил, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку его страны.



"Молдова, как никто другой, понимает, с чем пришлось столкнуться Украине и выступает за более быстрое разрешение кризиса, сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, так же, как Молдова всегда знает, что Украина поддерживает нас", – заявил Стурза.