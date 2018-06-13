Украинский генерал обнародовал, что сдерживает агрессию Путина

Президент России Владимир Путин очень хочет стать одним из мировых признанных лидеров, поэтому он и затеял войну в Сирии и начал агрессию против Украины. Хотя и российская армия значительно превосходит Вооруженные силы Украины по количеству, однако есть одна вещь, которая его сдерживает, – большие потери, несовместимые с его якобы выигрышами.

Такое мнение выразил экс-заместитель главы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает "Апостроф".

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"Если взять сектор безопасности, то россиянам, конечно же, проще. У нас ВСУ имеют четыре оперативные командования, а русские сосредоточили четыре армии. И сравните военный потенциал нашего оперативного командования и их армий. Они только на нашей границе сосредоточили четыре ракетные бригады "Искандеров" с ядерными боеголовками. И Путин же после аннексии Крыма сказал, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие", – добавляет он.

По его словам, Советский Союз в свое время сосредоточивал группировки войск, которые должны были пройти всю Европу и дойти до Ла-Манша.

"У русских меньше сил, но они активно готовятся, ежегодно проводят обучение. А чтобы с нами широкомасштабно воевать, им надо группировки в 240 тысяч человек. И в позапрошлом году они создали группировку на 250 тысяч человек. В прошлом году группировка была чуть меньше, но у них была другая цель – создать мощную группу в центре. В Крым они завели, в Калининграде есть, а в прошлом году завели группировки в Беларусь под видом совместных учений", – отметил военный.

Однако, по его мнению, есть все же одна вещь, которая сдерживает агрессию Кремля в Украине.

Единственное, что сдерживает Путина – это большие потери, несовместимые с его якобы выигрышами. Путин уже 18 лет у себя царствует, а теперь ему надо войти в историю не только завоевателем земель, но и миротворцем. К тому же, у него есть амбиции стать одним из мировых признанных лидеров. До Обамы он же четыре раза просился, бегал за ним с тарелкой в Австралии. Чтобы изменить ситуацию, Путин затеял войну в Сирии: чтобы снова войти в мировую власть и получить доступ к нефти и газу в регионе. И он добился этого военным способом,

– констатировал Игорь Романенко.

Напомним, специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер считает, что интервенция России привела к войне на Донбассе в горячей фазе, вследствие чего здесь образовался разрушительный и упадочный гуманитарный кризис.