Волкер назвал действия России, которые привели к боевым действиям на Донбассе
Через военное вмешательство Российской Федерации в восточные регионы Украины, в стране уже четвертый год идет война, которая к тому же вызвала гуманитарный кризис на Донбассе.
Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер в Тwitter.
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Я увидел во время моей последней поездки, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, которая привела к разрушительному и занепадающему гуманитарному кризису. Ко всему этому привела интервенция России,
– отметил Волкер.
Кроме того, он добавил, что США продолжают поддерживать миротворческую миссию по мандату ООН на Донбассе, чтобы облегчить имплементацию минских соглашений.
"Однако российские предложения о "силы защиты" ОБСЕ неудачные", – добавил Волкер.