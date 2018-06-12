Волкер назвал действия России, которые привели к боевым действиям на Донбассе

Через военное вмешательство Российской Федерации в восточные регионы Украины, в стране уже четвертый год идет война, которая к тому же вызвала гуманитарный кризис на Донбассе.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер в Тwitter.

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Я увидел во время моей последней поездки, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, которая привела к разрушительному и занепадающему гуманитарному кризису. Ко всему этому привела интервенция России,

– отметил Волкер.

Кроме того, он добавил, что США продолжают поддерживать миротворческую миссию по мандату ООН на Донбассе, чтобы облегчить имплементацию минских соглашений.

"Однако российские предложения о "силы защиты" ОБСЕ неудачные", – добавил Волкер.