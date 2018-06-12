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Волкер назвав дії Росії, що призвели до бойових дій на Донбасі

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Війна на Донбасі триває через втручання Росії
Війна на Донбасі триває через втручання Росії / Фото з відкритих джерел

Через військове втручання Російської Федерації у східні регіони України, в країні вже четвертий рік йде війна, яка до того ж викликала гуманітарну кризу на Донбасі.

Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питання України Курт Волкер у Тwitter.

Читайте також: На Донбасі триває дуже гаряча війна і Росія несе пряму відповідальність за це, – Волкер

Я побачив під час моєї останньої поїздки, що на сході України йде війна в гарячій фазі, яка призвела до руйнівної і занепадницької гуманітарної кризи. До всього цього призвела інтервенція Росії,
– зазначив Волкер.

Окрім того, він додав, що США продовжують підтримувати миротворчу місію з мандатом ООН на Донбасі, аби полегшити імплементацію мінських угод.

"Однак російські пропозиції про "сили захисту" ОБСЄ невдалі", – додав Волкер.

 

Теги: Новини України Новини політики Курт Волкер Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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