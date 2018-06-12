Волкер назвав дії Росії, що призвели до бойових дій на Донбасі

Через військове втручання Російської Федерації у східні регіони України, в країні вже четвертий рік йде війна, яка до того ж викликала гуманітарну кризу на Донбасі.

Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питання України Курт Волкер у Тwitter.

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Я побачив під час моєї останньої поїздки, що на сході України йде війна в гарячій фазі, яка призвела до руйнівної і занепадницької гуманітарної кризи. До всього цього призвела інтервенція Росії,

– зазначив Волкер.

Окрім того, він додав, що США продовжують підтримувати миротворчу місію з мандатом ООН на Донбасі, аби полегшити імплементацію мінських угод.

"Однак російські пропозиції про "сили захисту" ОБСЄ невдалі", – додав Волкер.