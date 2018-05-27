На Донбасі триває дуже гаряча війна і Росія несе пряму відповідальність за це, – Волкер

Конфлікт на Донбасі останнім часом перейшов в активну фазу – "гарячу війну", і відповідальність за це лежить на Росії, як і ключі до завершення конфлікту.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє "Радіо Свобода".

"Це все ще дуже гаряча війна. Минулого тижня фактично був рекорд за кількістю порушень перемир'я. За підрахунком ОБСЄ – сім тисяч за тиждень, це досить значна кількість", – наголосив Волкер.

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Спецпредставник Держдепу також поскаржився, що конфлікт на Донбасі "часто зникає з перших шпальт газет", проте він повинен вирішуватися терміново.

Немає тут ніякої двозначності. Сили (які протистоять Україні, – ред.) перебувають під прямим командуванням і контролем Росії. І два політичних утворення (російські окупаційні сили Донеччини і Луганщини, – ред.) повністю утримуються Російською Федерацією з того часу, як вони були утворені, включаючи фінансування. Отже, Росія несе пряму відповідальність за цей конфлікт,

– наголосив Волкер.

До слова, раніше у Держдепартаменті США заявили, що Росія стверджувала про те, що хоче захищати російськомовне населення Донбасу, але наразі ніде у світі немає більш небезпечного місця для російськомовного населення, аніж на сході України.