На Донбассе идет очень горячая война, и Россия несет прямую ответственность за это, – Волкер

Конфликт на Донбассе в последнее время перешел в активную фазу – "горячую войну", и ответственность за это лежит на России, как и ключи к завершению конфликта.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Радио Свобода".

"Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ – семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество", – подчеркнул Волкер.

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Спецпредставитель Госдепа также пожаловался, что конфликт на Донбассе "часто исчезает с первых полос газет", однако он должен решаться срочно.

Нет здесь никакой двусмысленности. Силы (которые противостоят Украине, – ред.) находятся под прямым командованием и контролем России. И два политических образования (российские оккупационные силы Донетчины и Луганщины, – ред.) полностью удерживаются Российской Федерацией с того времени, как они были образованы, включая финансирование. Следовательно, Россия несет прямую ответственность за этот конфликт,

– подчеркнул Волкер.

К слову, ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия утверждала о том, что хочет защищать русскоязычное население Донбасса, но пока нигде в мире нет более опасного места для русскоязычного населения, чем на востоке Украины.