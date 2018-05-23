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В США сделали неожиданное заявление о Донбассе и русскоязычном населении

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Хезер Науерт заявила об опасности на Донбассе для русскоязычного населения
Хезер Науерт заявила об опасности на Донбассе для русскоязычного населения / Fdlx.com

Россия утверждала, что хочет защищать русскоязычное население Донбасса, но пока нигде в мире нет более опасного места для русскоязычного населения, чем на востоке Украины.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт, сообщает УНИАН.

Науерт заявила, что хочет привлечь внимание к агрессии России, которая проходит в Украине. По словам пресс-секретаря Госдепа, неделя на Донбассе была одной из самых насильственных недель 2018 года. Пятеро украинских солдат погибли и 23 получили ранения.

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"Боевые действия не обошли и гражданское население. 13-летний мальчик и его отец погибли на контролируемой украинским правительством территории, когда артиллерийские снаряды ударили по их дому. Газопровод с газообразным хлором на Донецкой фильтровальной станции был поражен артиллерийскими снарядами", – добавила Науерт.

Она подчеркнула, что "Кремль контролирует насилие на востоке Украины и может прекратить это насилие на следующий день, если этого пожелает"

Россия утверждала, что хочет защищать русскоязычное население, но, как неоднократно подчеркивал наш специальный представитель по переговорам по Украине Курт Волкер, пока нигде в мире нет более опасного места для русскоязычного населения, чем на востоке Украины,
– отметила пресс-секретарь Госдепа США.

Она также констатировала, что российские и украинские солдаты, а также гражданское население продолжают гибнуть в конфликте, "искусственно созданном российским правительством при участии сил, которые оно вооружает, оснащает, направляет и осуществляет подготовку".

Поэтому Науерт призвала Россию прекратить агрессию в Украине и выполнить обязательства в соответствии с подписанными минскими соглашениями.

К слову, 22 мая российские оккупационные силы на Донбассе в очередной раз применили запрещенное минскими соглашениями оружие во время обстрелов украинских военных. Так, 1 украинский боец ​​погиб, еще 3 получили ранения.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости России языковый вопрос Новости США
Источник: 24 Канал
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