Ситуация на Донбассе остается сложной: Украина понесла потери в боях

В течение вторника, 22 мая, российско-оккупационные войска 49 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, применив при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение, а именно 152-ти и 122-миллиметровую артиллерию, 120-ти и 82-миллиметровые минометы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что во время боевых действий за прошедшие сутки погиб 1 украинский военный, еще 3 бойцов получили ранения. Сейчас жизни раненых угроз нет. В течение 23 мая потерь нет.

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При этом в штабе со ссылкой на разведку добавили, что силы ООС уничтожили 4 и ранили 4 пророссийских боевиков.

На Луганском направлении российские оккупационные войска стреляли из крупнокалиберного пулемета по Станице Луганской, а также пытались ослабить оборонительные рубежи украинских военных в районе Троицкого.

На Горловском направлении подразделениям ООС пришлось держать активную оборону в районах Майского, Зайцевого, Пивденного. На Донецком направлении – вблизи Авдеевки, Опытного и Красногоровки.

В штабе также сообщили об обострении ситуации на Мариупольском направлении в районах Талаковки, Водяного и Широкино. Там вечером пророссийские боевики выпустили 90 снарядов калибра 152 миллиметра по поселку Талаковка, что в пригороде Мариуполя. Среди мирных жителей погибших нет, однако есть повреждения поселковых промышленных помещений.

Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Ситуация находится под контролем Объединенных сил,

– отметили в штабе ООС.

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