Российские оккупанты обстреляли Талаковку

Российские оккупанты вечером 22 мая выпустили около 100 снарядов по окрестностям прифронтовой Талаковки.

Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции Украины.

По предварительной информации, мирные жители не пострадали. Сейчас полицейские организовали ночное патрулирование населенного пункта.

Обстрел Талаковки со стороны оккупированной территории начался около 18:45 и длился чуть больше часа.

Читайте также: Вот такое перемирие: за прошедшую неделю оккупационные войска обстреляли ВСУ почти 8 тысяч раз

Снаряды калибром 120 и 150 миллиметров попали в нежилой сектор. Они повредили здание местного предприятия, которое временно не работает. Также повредили около 10 автомобилей, которые ему принадлежат. В результате взрывов загорелось поле.

20 из 100 выпущенных снарядов не разорвались.

Правоохранители открыли производство по статье о террористическом акте.