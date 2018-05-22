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Российские оккупанты обстреляли Талаковку

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Оккупанты ударили по Талаковке
Оккупанты ударили по Талаковке / 24 Канал

Российские оккупанты вечером 22 мая выпустили около 100 снарядов по окрестностям прифронтовой Талаковки.

Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции Украины.

По предварительной информации, мирные жители не пострадали. Сейчас полицейские организовали ночное патрулирование населенного пункта.

Обстрел Талаковки со стороны оккупированной территории начался около 18:45 и длился чуть больше часа.

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Снаряды калибром 120 и 150 миллиметров попали в нежилой сектор. Они повредили здание местного предприятия, которое временно не работает. Также повредили около 10 автомобилей, которые ему принадлежат. В результате взрывов загорелось поле.

20 из 100 выпущенных снарядов не разорвались.

Правоохранители открыли производство по статье о террористическом акте.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
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