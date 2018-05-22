15:17
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Блоги Дмитро Снєгирьов
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Дмитро Снєгирьов

Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів

48
Де бойовики ховають свої танки
Де бойовики ховають свої танки / facebook Дмитро Снєгирьов

Протягом останнього тижня на первомайсько-стаханівському напрямку спостерігалося локальне загострення ситуації, пов'язане з провокативними обстрілами позицій ЗСУ з боку бойовиків так званої "ЛНР".

За тиждень у зоні проведення операції об'єднаних сил спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 7 тисяч 700 випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте також: На Донбасі двоє українських захисників загинули, 9 – поранені, – ООС

Минулий тиждень був найгіршим за весь час конфлікту, наші спостерігачі зафіксували 7 тисяч 700 випадків недотримання режиму перемир'я, – повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг на брифінгу у Києві.

Варто зазначити, що наразі йдеться про зміну тактики військового протистояння на Сході України. Основний акцент перенесено на обстріли бойовиками позицій ЗСУ з житлових кварталів окупованих міст і селищ.

За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", бойовики так званої "ЛНР" розмістили важку бронетехніку у житлових кварталах окупованого смт. Донецький Луганської області.

Селище міського типу Донецький, відноситься до Кіровської міської ради Луганської області. Сусідні населені пункти: селища Голубівське і Березовське на південному заході, місто Кіровськ на півдні, села Весняне, Дачне, селище Фрунзе на південному сході, село Жолобок на північному сході. Після підписання в лютому 2015 року других "мінських угод" по північно-західним околицям селища проходить так звана лінія розмежування.

20 травня з 16:00 до 16:40 з району смт. Донецький вівся обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї і ВКК. Днями раніше, звідти так само вівся обстріл позицій ЗСУ із застосуванням СЗ, ВКК та забороненої мінськими угодами зброї.

В свою чергу, у звіті СММ ОБСЄ станом на 16 травня 2018 року йдеться про наступне: 15 травня БПЛА СММ у непідконтрольних уряду районах виявив танк (Т-64) в житловому районі н. п. Верхньошироківське (85 км на південь від Донецька), танк (T-72) в житловому районі н. п. Пікузи (кол. Комінтернівське, 92 км на південь від Донецька), а також 2 танка (T-72) і 3 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) в н. п. Безіменне (100 км на південь від Донецька).

Таким чином, попри надані російськими кураторами і бойовиками запевнення у дотриманні режиму тиші, останні свідомо ведуть обстріли позицій ЗСУ з житлових районів, наражаючи на небезпеку мирне населення окупованих районів Сходу України і намагаючись таким чином змусити Україну до "поганого миру".

Читайте також: Під Авдїівкою спіймали шпигуна

Автор: Дмитро Снєгирьов
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Публікації
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
сьогодні, 15:01 Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
Дмитро Снєгирьов 48
Польські реалії для українських студентів
сьогодні, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 1797
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сьогодні, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 1093
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 травня, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 2123
Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
21 травня, 19:32 Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
Вікторія Кутьїна 1988
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук