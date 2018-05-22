09:05
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 9°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Під Авдїівкою спіймали шпигуна

275 Читать новость на русском
Під Авдїівкою спіймали шпигуна
Під Авдїівкою спіймали шпигуна / Фото прес-служби штабу ООС

У понеділок, 21 травня, українськими військовослужбовцями однієї з бригад зі складу Об'єднаних сил, які виконують завдання в районі Авдіївської промзони, виявлено чоловіка, що намагався перетнути лінію зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС. 

Читайте також: На Донбасі двоє українських захисників загинули, 9 – поранені, – ООС

Наші воїни вели спостереження за даною особою з моменту виходу його з району, що зайнятий противником. Кожні 100-200 метрів даний чоловік зупинявся та робив дзвінок з мобільного телефону. Пізніше намагався позбавитися телефону,
– йдеться у повідомленні штабу. 

В ході опитування, громадянин Присяжнюк зізнався, що співпрацює з так званою "армією ДНР" з січня 2016 року та є військовослужбовцем резерву 11 мотострілецького полку. До його завдання входить збирати відомості про Збройні Сили України. Безпосередньо на промзоні раніше був двічі. Під час слідування втретє був затриманий військовослужбовцями ЗС України.

"Завербований був в м. Горлівка, під час розпивання спиртних напоїв в 2016 році. Особисті доручення отримував від "військовослужбовця ДНР" з позивним БЕРКУТ, – кажуть у штабі. 

Наразі дану особу передано співробітникам СБУ зі складу Об'єднаних сил.

 

Теги: Новини України Авдіївка Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сьогодні, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 221
У Борисполі загинули шестеро людей від отруєння сурогатним алкоголем
сьогодні, 08:42 У Борисполі загинули шестеро людей від отруєння сурогатним алкоголем
210
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
21 травня, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Розвідка США: розхвалені ядерні ракети Путіна провалили всі випробування
сьогодні, 08:45 Розвідка США: розхвалені ядерні ракети Путіна провалили всі випробування
910
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 травня, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 1445
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук