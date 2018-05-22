Під Авдїівкою спіймали шпигуна

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

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Наші воїни вели спостереження за даною особою з моменту виходу його з району, що зайнятий противником. Кожні 100-200 метрів даний чоловік зупинявся та робив дзвінок з мобільного телефону. Пізніше намагався позбавитися телефону,

– йдеться у повідомленні штабу.

В ході опитування, громадянин Присяжнюк зізнався, що співпрацює з так званою "армією ДНР" з січня 2016 року та є військовослужбовцем резерву 11 мотострілецького полку. До його завдання входить збирати відомості про Збройні Сили України. Безпосередньо на промзоні раніше був двічі. Під час слідування втретє був затриманий військовослужбовцями ЗС України.

"Завербований був в м. Горлівка, під час розпивання спиртних напоїв в 2016 році. Особисті доручення отримував від "військовослужбовця ДНР" з позивним БЕРКУТ, – кажуть у штабі.

Наразі дану особу передано співробітникам СБУ зі складу Об'єднаних сил.