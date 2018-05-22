Под Авдїівкою поймали шпиона

В понедельник, 21 мая, украинскими военнослужащими одной из бригад из состава Объединенных сил, которые выполняют задачи в районе Авдеевской промзоны, обнаружено мужчину, который пытался пересечь линию столкновения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Наши воины вели наблюдение за данным лицом с момента выхода его из района, что занят противником. Каждые 100-200 метров данный мужчина останавливался и делал звонок с мобильного телефона. Позже пытался избавиться от телефона,

– говорится в сообщении штаба.

В ходе опроса, гражданин Присяжнюк признался, что сотрудничает с так называемой "армией ДНР" с января 2016 года и является военнослужащим резерва 11 мотострелкового полка. В его задачу входит собирать сведения о Вооруженных Силах Украины. Непосредственно на промзоне ранее был дважды. Во время следования в третий раз был задержан военнослужащими ВС Украины.

"Завербован был в г. Горловка, во время распития спиртных напитков в 2016 году. Личные поручения получал от "военнослужащего ДНР" с позывным БЕРКУТ, – говорят в штабе.

Сейчас данное лицо передано сотрудникам СБУ из состава Объединенных сил.