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Російські окупанти обстріляли Талаківку

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Окупанти вдарили по Талаківці
Окупанти вдарили по Талаківці / 24 Канал

Російські окупанти ввечері 22 травня випустили близько 100 снарядів по околицях прифронтової Талаківки.

Про це повідомили у прес-центрі Нацполіції України.

За попередньою інформацією, мирні жителі не постраждали. Наразі поліцейські організували нічне патрулювання населеного пункту.

Обстріл Талаківки з боку окупованої території розпочався близько 18:45 та тривав трохи більше години.

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Снаряди калібром 120 та 150 міліметрів потрапили у нежитловий сектор. Вони пошкодили будівлю місцевого підприємства, яке тимчасово не працює. Також пошкодили близько 10 автомобілів, які йому належать. Внаслідок вибухів зайнялося поле.

20 зі 100 випущених снарядів не розірвалися.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про терористичний акт.

Теги: Новини Маріуполя Війна на Донбасі Новини України
Джерело: 24 Канал
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