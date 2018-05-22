Російські окупанти обстріляли Талаківку

Російські окупанти ввечері 22 травня випустили близько 100 снарядів по околицях прифронтової Талаківки.

Про це повідомили у прес-центрі Нацполіції України.

За попередньою інформацією, мирні жителі не постраждали. Наразі поліцейські організували нічне патрулювання населеного пункту.

Обстріл Талаківки з боку окупованої території розпочався близько 18:45 та тривав трохи більше години.

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Снаряди калібром 120 та 150 міліметрів потрапили у нежитловий сектор. Вони пошкодили будівлю місцевого підприємства, яке тимчасово не працює. Також пошкодили близько 10 автомобілів, які йому належать. Внаслідок вибухів зайнялося поле.

20 зі 100 випущених снарядів не розірвалися.

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