Украинские бойцы уничтожили передовую позицию врага на Донбассе: красноречивые фото

Вечером 21 мая на Светлодарской дуге, в районе поселка Троицкое, была уничтожена передовая позиция российских оккупационных войск.

Об этом написал волонтер Юрий Мисягин на своей странице в Facebook.

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"Днем в районе поселка Троицкое, в зоне ответственности 54-й бригады сепаратисты начали обстрел наших передовых позиций. Боевая группа К-2, которая входит в состав бригады, была вынуждена отреагировать мгновенно", – рассказал волонтер.



По его словам, бойцы подняли в небо беспилотник и определили конкретные позиции, с которой боевики обстреливали украинские позиции.

В ответ и точным огнем, причем с трех разных позиций: с БМП-1, ЗУ-23-2 и ПТУР, который стал контрольным выстрелом, позиция была уничтожена полностью. Опорник выгорел и обрушился,

– добавил Мисягин.



Украинские бойцы уничтожили позицию врага на Донбассе