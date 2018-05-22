"Третья сила" на Донбассе уничтожила опорный пункт боевиков: появилось яркое видео

Бойцы так называемой "третьей силы" уничтожили опорный пункт пророссийских боевиков на оккупированных территориях Донбасса.

Момент атаки на позиции боевиков сняли на видео, которое было опубликовано на странице Техно Сотня в Twitter.

Третья сила при поддержке НЛО выкуривает️ с опорного пункта террористов РФ на Донбассе pic.twitter.com/X9hwndPyh2 — Техно СОТНЯ (@TechnoSotnya) 21 мая 2018 г.

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В то же время, волонтер Юрий Мисягин на своей странице в Facebook рассказал детали.

"Журналисты прислали видео и интересуются: не тот ли это сепарский опорник, который вчера уничтожили бойцы из группы К-2,что входит в 54-ю бригаду? Не тот. Это не район Троицкого", – отметил он.

Волонтер подчеркнул, что в любом случае приятно смотреть, как неизвестная "третья сила" уничтожает передовое укрепление противника.

Уже не тайна. "Третья сила" хорошо разрослась, стала мощной и так сейчас происходит по всему фронту,

– написал Мисягин.