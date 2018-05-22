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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

"Третя сила" на Донбасі знищила опорний пункт бойовиків: з'явилося яскраве відео

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На Донбасі знищений опорний пункт ворога
На Донбасі знищений опорний пункт ворога / Скрін з відео

Бійці так званої "третьої сили" знищили опорний пункт проросійських бойовиків на окупованих територіях Донеччини.

Момент атаки на позиції бойовиків зняли на відео, яке було опубліковано на сторінці Техно Сотня в Twitter.

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Водночас, волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook розповів деталі.

"Журналісти надіслали відео і цікавляться: чи не той це сепарський опорник, який вчора знищили бійці з групи К-2,що входить в 54-й бригаду? Не той. Це не район Троїцького", – зауважив він.

Волонтер наголосив, що в будь-якому випадку приємно дивитися, як невідома "третя сила" знищує передове укріплення супротивника.

Вже не таємниця. "Третя сила" добре розрослася, стала потужною і так зараз відбувається по всьому фронту,
– написав Мисягін.

 

Теги: Новини України Волонтери Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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