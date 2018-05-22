"Третя сила" на Донбасі знищила опорний пункт бойовиків: з'явилося яскраве відео
Бійці так званої "третьої сили" знищили опорний пункт проросійських бойовиків на окупованих територіях Донеччини.
Момент атаки на позиції бойовиків зняли на відео, яке було опубліковано на сторінці Техно Сотня в Twitter.
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Водночас, волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook розповів деталі.
"Журналісти надіслали відео і цікавляться: чи не той це сепарський опорник, який вчора знищили бійці з групи К-2,що входить в 54-й бригаду? Не той. Це не район Троїцького", – зауважив він.
Волонтер наголосив, що в будь-якому випадку приємно дивитися, як невідома "третя сила" знищує передове укріплення супротивника.
Вже не таємниця. "Третя сила" добре розрослася, стала потужною і так зараз відбувається по всьому фронту,
– написав Мисягін.
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