Українські військові знищили ворожу БМП на Донбасі: яскраве відео
Тактична група "Моспине" 93-ї окремої механізованої бригади знищила бойову машину російських окупаційних військ на Донбасі.
Про це повідомляє прес-служба 93 ОМБр у Facebook.
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Ранок понеділка краще починати з чогось приємного. А що може бути приємнішим за видовище чергової палаючої БМП російсько-окупаційних сил?
– зауважили у бригаді.
Зазначається, що бойова машина піхоти перебувала у капонірі на опорному пункті.
Також, на відео, знятому з безпілотника, показано момент знищення БМП прямим попаданням. Після ураження машина вибухнула, а на позиціях бойовиків почалася пожежа.
Джерело: 24 Канал
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