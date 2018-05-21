Українські військові знищили ворожу БМП на Донбасі: яскраве відео

Тактична група "Моспине" 93-ї окремої механізованої бригади знищила бойову машину російських окупаційних військ на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба 93 ОМБр у Facebook.

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Ранок понеділка краще починати з чогось приємного. А що може бути приємнішим за видовище чергової палаючої БМП російсько-окупаційних сил?

– зауважили у бригаді.

Зазначається, що бойова машина піхоти перебувала у капонірі на опорному пункті.

Також, на відео, знятому з безпілотника, показано момент знищення БМП прямим попаданням. Після ураження машина вибухнула, а на позиціях бойовиків почалася пожежа.