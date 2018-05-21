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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Донбасі українські військові взяли у полон трьох бойовиків: фото

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ООС
ООС / Фото з відкритих джерел

Розвідувально-диверсійна група українських військових під час бойового завдання в тилу противника на Донбасі напередодні у бою ліквідувала одного бойовика, трьох взяла в полон.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

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"У неділю, 20 травня, пізно ввечері розвідувально-диверсійна група 46 окремого штурмового батальйону "Донбас" зі складу Об’єднаних сил з метою виявлення вогневих засобів противника, що ведуть обстріли мирних населених пунктів, виконувала бойове завдання в тилу противника", – йдеться у повідомленні.


Українські військові взяли у полон трьох бойовиків

Під час рейду був виявлений спостережний пост противника.


У бою ліквідувала одного бойовика, трьох взяла в полон

Прес-центр також зазначив, що під час короткого бою одного бойовика було знищено, трьох захоплено в полон. Втрат серед наших воїнів немає. Наразі троє полонених та їхня особиста зброя передані співробітникам Служби безпеки України зі складу Об’єднаних сил. Тривають слідчі дії.


Наразі троє полонених передані СБУ


Особиста зброя полонених передана співробітникам СБУ

Командира групи та особовий склад, що брали участь в рейді, представлено до державних нагород.

Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил заручники
Джерело: 24 Канал
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