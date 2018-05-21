На Донбассе украинские военные взяли в плен трех боевиков: фото

Разведывательно-диверсионная группа украинских военных во время боевого задания в тылу противника на Донбассе накануне в бою ликвидировали одного боевика, трех взял в плен.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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"В воскресенье, 20 мая, поздно вечером разведывательно-диверсионная группа 46 отдельного штурмового батальона "Донбасс" из состава Объединенных сил с целью обнаружения огневых средств противника, ведущих обстрелы мирных населенных пунктов, выполняла боевое задание в тылу противника", – говорится в сообщении.



Украинские военные взяли в плен трех боевиков

Во время рейда был обнаружен наблюдательный пост противника.



В бою ликвидировали одного боевика, трех взял в плен

Пресс-центр также отметил, что во время короткого боя одного боевика было уничтожено, три захвачено в плен. Потерь среди наших воинов нет. Сейчас трое пленных и их личное оружие переданы сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил. Продолжаются следственные действия.



Сейчас трое пленных переданы СБУ

Личное оружие пленных передано сотрудникам СБУ

Командира группы и личный состав, участвовавших в рейде, представлены к государственным наградам.