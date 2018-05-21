Украинские военные уничтожили вражескую БМП на Донбассе: яркое видео

Тактическая группа "Моспино" 93-й отдельной механизированной бригады уничтожила боевую машину российских оккупационных войск на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба 93 ОМБр в Facebook.

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Утро понедельника лучше начинать с чего-то приятного. А что может быть приятнее, чем зрелище очередной горящей БМП российско-оккупационных сил?

– заметили в бригаде.

Отмечается, что боевая машина пехоты находилась в капонире на опорном пункте.

Также, на видео, снятом с беспилотника, показан момент уничтожения БМП прямым попаданием. После поражения машина взорвалась, а на позициях боевиков начался пожар.