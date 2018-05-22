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Українські бійці знищили передову позицію ворога на Донбасі: промовисті фото

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На Донбасі знищили передову позицію окупантів
На Донбасі знищили передову позицію окупантів / Фото з Facebook

Увечері 21 травня на Світлодарській дузі, в районі селища Троїцьке, була знищена передова позиція російських окупаційних військ.

Про це написав волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

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"Удень в районі селища Троїцьке, в зоні відповідальності 54-ї бригади сепаратисти почали обстріл наших передових позицій. Бойова група К-2, що входить до складу бригади була змушена відреагувати миттєво", – розповів волонтер.

За його словами, бійці підняли у небо безпілотник і визначили конкретні позицію, з якої бойовики обстрілювали українські позиції.

У відповідь і точним вогнем, причому з трьох різних позицій: з БМП-1, ЗУ-23-2 та ПТУР, який став контрольним пострілом, позиція була знищена повністю. Опорник вигорів і обвалився,
– додав Мисягін.


Українські бійці знищили позицію ворога на Донбасі


На Донбасі розгромили передову позицію окупантів

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Волонтери
Джерело: 24 Канал
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