Українські бійці знищили передову позицію ворога на Донбасі: промовисті фото

Увечері 21 травня на Світлодарській дузі, в районі селища Троїцьке, була знищена передова позиція російських окупаційних військ.

Про це написав волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: "Третя сила" на Донбасі знищила опорний пункт бойовиків: з'явилося яскраве відео

"Удень в районі селища Троїцьке, в зоні відповідальності 54-ї бригади сепаратисти почали обстріл наших передових позицій. Бойова група К-2, що входить до складу бригади була змушена відреагувати миттєво", – розповів волонтер.

За його словами, бійці підняли у небо безпілотник і визначили конкретні позицію, з якої бойовики обстрілювали українські позиції.

У відповідь і точним вогнем, причому з трьох різних позицій: з БМП-1, ЗУ-23-2 та ПТУР, який став контрольним пострілом, позиція була знищена повністю. Опорник вигорів і обвалився,

– додав Мисягін.



Українські бійці знищили позицію ворога на Донбасі