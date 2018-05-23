Ситуація на Донбасі залишається складною: Україна зазнала втрати у боях

Упродовж вівторка, 22 травня, російско-окупаційні війська 49 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, застосувавши при цьому заборонене мінськими угодами озброєння, а саме 152-ти та 122-міліметрову артилерію, 120-ти та 82-міліметрові міномети.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що під час бойових дій минулої доби загинув 1 український військовий, ще 3 бійців зазнали поранень. Наразі життю поранених загроз немає. Протягом 23 травня втрат немає.

Читайте також: Українським військовим біля Талаківки заборонили відстрілюватися, – Бутусов

При цьому у штабі з посиланням на розвідку додали, що сили ООС знищили 4 та поранили 4 проросійських бойовиків.

На Луганському напрямку російські окупаційні війська стріляли з великокаліберного кулемета по Станиці Луганській, а також намагалися послабити оборонні рубежі українських військових у районі Троїцького.

На Горлівському напрямку підрозділам ООС довелося тримати активну оборону в районах Травневого, Зайцевого, Південного. На Донецькому напрямку – поблизу Авдіївки, Опитного та Красногорівки.



У штабі також сповістили про загострення ситуації на Маріупольському напрямку в районах Талаківкі, Водяного та Широкиного. Там увечері проросійські бойовики випустили 90 снарядів калібру 152 міліметри по селищу Талаківка, що в передмісті Маріуполя. Серед мирних жителів загиблих немає, проте є пошкодження селищних промислових приміщень.

Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику, не дозволяючи окупантам витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Ситуація перебуває під контролем Об’єднаних сил,

– зазначили у штабі ООС.

Читайте також: Українські бійці знищили передову позицію ворога на Донбасі: промовисті фото