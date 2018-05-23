08:35
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

Ситуація на Донбасі залишається складною: Україна зазнала втрати у боях

950 Читать новость на русском
Ситуація на Донбасі
Ситуація на Донбасі / Ілюстративне фото

Упродовж вівторка, 22 травня, російско-окупаційні війська 49 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, застосувавши при цьому заборонене мінськими угодами озброєння, а саме 152-ти та 122-міліметрову артилерію, 120-ти та 82-міліметрові міномети.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що під час бойових дій минулої доби загинув 1 український військовий, ще 3 бійців зазнали поранень. Наразі життю поранених загроз немає. Протягом 23 травня втрат немає.

Читайте також: Українським військовим біля Талаківки заборонили відстрілюватися, – Бутусов

При цьому у штабі з посиланням на розвідку додали, що сили ООС знищили 4 та поранили 4 проросійських бойовиків.

На Луганському напрямку російські окупаційні війська стріляли з великокаліберного кулемета по Станиці Луганській, а також намагалися послабити оборонні рубежі українських військових у районі Троїцького.

На Горлівському напрямку підрозділам ООС довелося тримати активну оборону в районах Травневого, Зайцевого, Південного. На Донецькому напрямку – поблизу Авдіївки, Опитного та Красногорівки.

У штабі також сповістили про загострення ситуації на Маріупольському напрямку в районах Талаківкі, Водяного та Широкиного. Там увечері проросійські бойовики випустили 90 снарядів калібру 152 міліметри по селищу Талаківка, що в передмісті Маріуполя. Серед мирних жителів загиблих немає, проте є пошкодження селищних промислових приміщень.

Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику, не дозволяючи окупантам витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Ситуація перебуває під контролем Об’єднаних сил,
– зазначили у штабі ООС.

Читайте також: Українські бійці знищили передову позицію ворога на Донбасі: промовисті фото

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 травня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анна Быкова 862
SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
22 травня, 20:01 SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
Яніна Ткачук 1237
Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
22 травня, 19:01 Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
Євгенія Мазур 573
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
22 травня, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 2045
Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
22 травня, 15:01 Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
Дмитро Снєгирьов 495
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук