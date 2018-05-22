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Українським військовим біля Талаківки заборонили відстрілюватися, – Бутусов

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Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Командувач оперативного командування "Схід" Олександр Красноок не приймає рішень у зв'язку із загостренням обстановки на маріупольському напрямі.

Про це у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

"Генерал Красноок не тільки заборонив відповідні дії української артилерії в даному секторі, але і висловив зауваження ряду підлеглих йому українських підрозділів у цьому районі, які нібито беруть участь в перестрілках", – додав він.

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За його словами, будь-які дії у відповідь української артилерії в цьому районі заборонені строго.

Якщо є питання – давати "відповідь" артилерією чи не давати, то треба в цьому випадку поїхати в Талаківку, пожити кілька днів в зоні обстрілу, поспілкуватися з бійцями, тоді, дивись, все стане на свої місця,
– вважає Бутусов.

Він додав, що командиру "треба вміти слухати своїх підлеглих, і розуміти, хто буде нести відповідальність, якщо безкарний ворог завдасть своєю артилерією нові втрати під Маріуполем".

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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