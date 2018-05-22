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Украинским военным возле Талаковки запретили отстреливаться, – Бутусов

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Война на Донбассе
Война на Донбассе / Фото из открытых источников

Командующий оперативного командования "Восток" Александр Красноокий не принимает решений в связи с обострением обстановки на мариупольском направлении.

Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Генерал Красноокий не только запретил ответные действия украинской артиллерии в данном секторе, но и высказал замечания ряду подчиненных ему украинских подразделений в этом районе, которые якобы принимают участие в перестрелках", – добавил он.

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По его словам, любые действия в ответ украинской артиллерии в этом районе строго запрещены.

Если есть вопросы – давать "ответ" артиллерией или не давать, то надо в этом случае поехать в Талаковку, пожить несколько дней в зоне обстрела, пообщаться с бойцами, тогда, глядишь, все станет на свои места,
– считает Бутусов.

Он добавил, что командиру "надо уметь слушать своих подчиненных и понимать, кто будет нести ответственность, если безнаказанный враг нанесет своей артиллерией новые потери под Мариуполем".

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
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