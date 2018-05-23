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Украина является объектом военной агрессии и бесправной оккупации, – польский министр

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Война на Донбассе
Война на Донбассе / 24 Канал

Украина была и остается объектом постоянной военной агрессии и бесправной оккупации своей территории. И несмотря на усилия международного сообщества, к перемирию еще далеко.

Об этом во время дискуссии в Совбезе ООН заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает "Укринформ".

Особое беспокойство Чапутовича вызывает количество жертв на востоке Украины. Так, согласно последнему рапорту ООН, в результате конфликта погибли 2830 гражданских.

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Чапутович подчеркнул, что Польша выступает за необходимость укрепления уважения международного гуманитарного права и прав человека. И добавил, что необходимо ограничить безнаказанность за нарушение международного гуманитарного права.

Необходимо обеспечить ответственность несмотря на то, кто является виновником преступления или нарушения. Международное гуманитарное право должно играть ведущую роль в привлечении сторон конфликта к ответственности и восстановлении чувства справедливости на международной арене,
– подытожил министр.

Теги: Новости Украины Новости Польши Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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