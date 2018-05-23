Україна є об’єктом військової агресії та безправної окупації, – польський міністр

Україна була і залишається об’єктом постійної військової агресії і безправної окупації своєї території.

Про це під час дискусії в Радбезі ООН заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, попри зусилля міжнародної спільноти, до перемир'я ще далеко.

Особливе занепокоєння Чапутовича викликає кількість жертв на сході України. Так, згідно з останнім рапортом ООН, в результаті конфлікту загинули 2830 цивільних жителів.

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Чапутович наголосив, що Польща виступає за необхідність зміцнення поваги до міжнародного гуманітарного права і до прав людини. І додав, що необхідно обмежити безкарність за порушення міжнародного гуманітарного права.

Необхідно забезпечити відповідальність незважаючи на те, хто є винуватцем злочину чи порушення. Міжнародне гуманітарне право має відігравати провідну роль у притягненні сторін конфлікту до відповідальності і відновленні почуття справедливості на міжнародній арені,

– підсумував міністр.