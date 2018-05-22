17:08
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Путін демонструє, що не збирається припиняти війну, – експерт

1013 Читать новость на русском
Путін пішов на загострення бойових дій, щоб шантажувати Меркель?
Путін пішов на загострення бойових дій, щоб шантажувати Меркель? / washingtonpost.com

Будь-які перемовини з Путіним не мають сенсу. Йти на мир з Росією на її умовах – це поразка, яку не сприйме українське суспільство. Але Кремль, як тільки на міжнародному рівні відбуваються переговори, загострює ситуацію на Донбасі, щоб було за що торгуватися.

Про це сайту "24" розповів голова Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

Читайте також: Втрати України на Донбасі: названі імена військових, які загинули 21 травня

За його словами, наразі Путін демонструє, що не збирається припиняти війну на Донбасі і треба йти на поступки на умовах Кремля. Тобто змінювати українську Конституцію, оголосити, що наша держава ніколи не стане членом НАТО, надати особливий статус Донбасу.

Час від часу з’являються думки, що Путін передумав або готовий іти назустріч, приміром, у питанні з миротворцями. Але місія ООН за західним сценарієм – поразка для Путіна. Тому перед переговорами з Ангелою Меркель він ще раз показав, що альтернатива західному сценарію – російський. А якщо на це не погодяться, то війна продовжуватиметься,
– зауважує Сергій Таран.

Тому, переконаний політолог, Україна в цій ситуації повинна робити те саме, що й раніше – вести переговори на дипломатичному фронті щодо продовження і посилення санкцій проти Росії і зміцнювати власну армію. Інших рецептів немає.

Нагадаємо, 21 травня ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення. Під час бойових дій 2 наших захисників загинули, та 9 було поранено. 17 травня, проросійські бойовики 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил Операції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожого обстрілу поранено семеро українських військовослужбовців і двоє мирних жителів, ще двоє цивільних загинули. 18 травня, внаслідок нічного обстрілу проросійськими бойовиками селища Троїцьке, що на Луганщині, загинув 13-річний хлопчик і його батько.

18 травня в Сочі відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін заявив, що реалізація газопроводу "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну. Він додав, що "поставки будуть продовжені, якщо вони будуть економічно обґрунтованими і доцільними для учасників економічної діяльності".

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Володимир Путін Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук