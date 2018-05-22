Путін демонструє, що не збирається припиняти війну, – експерт

Будь-які перемовини з Путіним не мають сенсу. Йти на мир з Росією на її умовах – це поразка, яку не сприйме українське суспільство. Але Кремль, як тільки на міжнародному рівні відбуваються переговори, загострює ситуацію на Донбасі, щоб було за що торгуватися.

Про це сайту "24" розповів голова Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

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За його словами, наразі Путін демонструє, що не збирається припиняти війну на Донбасі і треба йти на поступки на умовах Кремля. Тобто змінювати українську Конституцію, оголосити, що наша держава ніколи не стане членом НАТО, надати особливий статус Донбасу.

Час від часу з’являються думки, що Путін передумав або готовий іти назустріч, приміром, у питанні з миротворцями. Але місія ООН за західним сценарієм – поразка для Путіна. Тому перед переговорами з Ангелою Меркель він ще раз показав, що альтернатива західному сценарію – російський. А якщо на це не погодяться, то війна продовжуватиметься,

– зауважує Сергій Таран.

Тому, переконаний політолог, Україна в цій ситуації повинна робити те саме, що й раніше – вести переговори на дипломатичному фронті щодо продовження і посилення санкцій проти Росії і зміцнювати власну армію. Інших рецептів немає.

Нагадаємо, 21 травня ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення. Під час бойових дій 2 наших захисників загинули, та 9 було поранено. 17 травня, проросійські бойовики 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил Операції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожого обстрілу поранено семеро українських військовослужбовців і двоє мирних жителів, ще двоє цивільних загинули. 18 травня, внаслідок нічного обстрілу проросійськими бойовиками селища Троїцьке, що на Луганщині, загинув 13-річний хлопчик і його батько.

18 травня в Сочі відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним. Путін заявив, що реалізація газопроводу "Північний потік-2" не передбачає припинення транзиту російського газу через Україну. Він додав, що "поставки будуть продовжені, якщо вони будуть економічно обґрунтованими і доцільними для учасників економічної діяльності".