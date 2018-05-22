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Путин демонстрирует, что не собирается прекращать войну, – эксперт

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Путин пошел на обострение боевых действий, чтобы шантажировать Меркель?
Путин пошел на обострение боевых действий, чтобы шантажировать Меркель? / washingtonpost.com

Любые переговоры с Путиным не имеют смысла. Идти на мир с Россией на ее условиях – это поражение, которое не воспримет украинское общество. Но Кремль, как только на международном уровне идут переговоры, обостряет ситуацию на Донбассе, чтобы было за что торговаться.

Об этом сайту "24" рассказал глава Центра социологических и политологических исследований "Социовымир" Сергей Таран.

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По его словам, сейчас Путин демонстрирует, что не собирается прекращать войну на Донбассе и надо идти на уступки на условиях Кремля. То есть менять украинскую Конституцию, объявить, что наше государство никогда не станет членом НАТО, предоставить особый статус Донбассу.

Время от времени появляются мысли, что Путин передумал или готов идти навстречу, например, в вопросе с миротворцами. Но миссия ООН по западному сценарию – поражение для Путина. Поэтому перед переговорами с Ангелой Меркель он еще раз показал, что альтернатива западному сценарию – российский. А если на это не согласятся, то война будет продолжаться,
– говорит Сергей Таран.

Поэтому, убежден политолог, Украина в этой ситуации должна делать то же, что и раньше – вести переговоры на дипломатическом фронте о продлении и усилении санкций против России и укреплять собственную армию. Других рецептов нет.

Напомним, 21 мая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения. Во время боевых действий 2 наших защитников погибли, и 9 были ранены. 17 мая, пророссийские боевики 60 раз открывали огонь по позициям сил Операции Объединенных сил. Вследствие вражеского обстрела ранены семеро украинских военнослужащих и двое мирных жителей, еще двое гражданских погибли. 18 мая, в результате ночного обстрела пророссийскими боевиками поселка Троицкое, Луганской области, погиб 13-летний мальчик и его отец.

18 мая в Сочи состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что реализация газопровода "Северный поток-2" не предусматривает прекращения транзита российского газа через Украину. Он добавил, что "поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности".

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Ангела Меркель Владимир Путин Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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