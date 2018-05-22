Потери Украины на Донбассе: названы имена военных, которые погибли 21 мая

В понедельник, 21 мая, в зоне проведения Операции Объединенных сил погибли 2 украинских военных из 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Маслов и Вячеслав Куцмай. Бойцы погибли при выполнении боевого задания в бою с диверсантами из оккупированной территории Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер благотворительного фонда "Батальон" волонтер Юлия Толмачева.

Ранее штаб ООС сообщил, что 21 мая во время боевых действий погибли 2 украинских военных и 9 были ранены. Все раненые были эвакуированы в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

"Ушли на небеса наши герои. Те, кто должен был жить. Ребята погибли при выполнении боевого задания на передовой", – написала волонтер.

Читайте также: На Донбассе украинские военные взяли в плен троих боевиков: фото

Она рассказала о погибших бойцах, указав, что Маслов погиб в свой день рождения.

Футболист (Андрей Маслов) – к нему тянулись все!!! Иногда говорят, что люди разные: кто-то тебе подходит психологически, кто-то нет. Но есть и такие, к которым тянутся все. Именно таким был наш Андрюха, Футболист. Он был добрым, честным, благородным и отважным. В нем чувствовалось искреннее, неподдельное стремление к справедливости, помощи ближнему. Он был не способен предать и даже просто серьезно обидеть. Таким другом можно и нужно гордиться,

– рассказала Толмачева об одном из погибших бойцов.

"Слава Куцмай (Цинк), ты прошел Иловайск, плен, ранения, и вернулся. Ты был настоящим воином, настоящим человеком, человеком с большой буквы. Всегда такой скромняга", – добавила волонтер.