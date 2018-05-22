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Втрати України на Донбасі: названі імена військових, які загинули 21 травня

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Загиблі на Донбасі українські військові
Загиблі на Донбасі українські військові / Facebook-сторінка Юлії Толмачової

У понеділок, 21 травня, в зоні проведення Операції Об’єднаних сил загинули 2 українських військових з 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Маслов та В'ячеслав Куцмай. Бійці загинули при виконанні бойового завдання – у бою з диверсантами з окупованої території Донеччини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтерка благодійного фонду "Батальйон волонтер" Юлія Толмачова.

Раніше штаб ООС сповістив, що 21 травня під час бойових дій загинули 2 українських військових та 9 було поранено. Всіх поранених було евакуйовано до госпіталю, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

"Пішли на небеса наші герої. Ті, хто повинен був жити. Хлопці загинули при виконанні бойового завдання на передовій", – написала волонтерка.

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Вона розповіла про загиблих бійців, де зазначила, що Маслов загинув у свій день народження.

Футболіст (Андрій Маслов) – до нього тягнулися всі!!! Іноді кажуть, що люди різні: хтось тобі підходить психологічно, хтось ні. Але є й такі, до яких тягнуться всі. Саме таким був наш Андрюха, Футболіст. Він був добрий, чесний, благородний і відважний. У ньому відчувалося щире, непідробне прагнення до справедливості, допомоги ближньому. Він був не здатен зрадити і навіть просто серйозно образити. Таким другом можна і треба пишатися, 
– розповіла Толмачова про одного із загиблих бійців.

"Слава Куцмай (Цинк), ти пройшов Іловайськ, полон, поранення і повернувся. Ти був справжнім воїном,справжньою людиною, людиною з великої літери. Завжди такий скромняга", – додала волонтерка.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
Джерело: 24 Канал
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