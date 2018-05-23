У США зробили неочікувану заяву про Донбас та російськомовне населення

Росія стверджувала, що хоче захищати російськомовне населення Донбасу, але наразі ніде у світі немає більш небезпечного місця для російськомовного населення, аніж на сході України.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Держдепартаменту США Хезер Науерт, повідомляє УНІАН.



Науерт заявила, що хоче привернути увагу до агресії Росії, що триває в Україні. За словами речниці Держдепу, минулий тиждень на Донбасі був одним із найбільш насильницьких тижнів 2018 року. П'ятеро українських солдатів загинуло і 23 зазнали поранень.

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"Бойові дії не оминули і цивільне населення. 13-річний хлопчик та його батько загинули на контрольованій українським урядом території, коли артилерійські снаряди вдарили по їхньому будинку. Газопровід з газоподібним хлором на Донецькій фільтрувальній станції був уражений артилерійськими снарядами", – додала Науерт.

Вона наголосила, що "Кремль контролює насильство на сході України та може припинити це насильство наступного дня, якщо цього забажає"

Росія стверджувала, що хоче захищати російськомовне населення, але, як неодноразово наголошував наш спеціальний представник з переговорів щодо України Курт Волкер, наразі ніде у світі немає більш небезпечного місця для російськомовного населення, аніж на сході України,

– зазначила речниця Держдепу США.

Вона також констатувала, що російські та українські солдати, а також цивільне населення продовжують гинути у конфлікті, "штучно створеному російським урядом за участі сил, які він озброює, оснащує, скеровує та здійснює підготовку".

Відтак, Науерт закликала Росію припинити агресію в Україні та виконати зобов'язання відповідно до підписаних мінських угод.

До слова, 22 травня російські окупаційні сили на Донбасі вкотре застосували заборонену мінськими угодами зброю під час обстрілів українських військових. Так, 1 український боєць загинув, ще 3 отримали поранення.