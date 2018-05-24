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Волкер заявил о прямой ответственности России за сбитие "Боинга 777" над Донбассом

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Курт Волкер заявил о прямой ответственности России за сбитие самолета рейса MH17 над Донбассом
Курт Волкер заявил о прямой ответственности России за сбитие самолета рейса MH17 над Донбассом / Фокус

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что новые данные в расследовании катастрофы малайзийского самолета "Боинг 777" рейса MH17 в небе над Донбассом являются доказательством непосредственной ответственности России за крушение авиасудна.

Свое заявление он сделал 24 мая во время телефонного брифинга в Брюсселе, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее сообщалось, что представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета МН17 обнародовали промежуточные результаты расследования катастрофы "Боинг-777" в небе над Донбассом.

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"В Нидерландах очень четко установили факты, касающиеся дела, в том числе непосредственную ответственность России, и подразделение, зенитное оружие которого было привезено, использовано и возвращено обратно. И это очень важно, поскольку, я считаю, то, что продемонстрировало следствие Нидерландов, снова подчеркивает отсутствие двусмысленности, что это прямая ответственность России", – заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины.

Волкер также отметил, что такая ситуация требует от России изменения подхода в пользу мира на Донбассе.

К слову, после публикации данных расследования о сбитии "Боинга 777" над Донбассом, в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум относительно нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Война на Донбассе Новости США Сбитый Boeing 777 Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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