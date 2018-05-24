Украина направит в суд ООН доказательства финансирования Россией терроризма

Украина 12 июня направит в Международный суд ООН меморандум относительно нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Об этом написала заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook.

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Одновременно, мы продолжаем свою работу относительно привлечения России как страны к международно-правовой ответственности за это преступление,

– отметила Зеркаль

Учитывая последние выводы Совместной следственной группы относительно расследования дела сбитого малайзийского самолета МН 17 Лана Зеркаль отметила, что "транспортировка 53 зенитно-ракетной бригадой Вооруженных Сил Российской Федерации Бука, из которого был сбит самолет МН 17, является прямым доказательством поставки Россией оружия, которая была использована для сбития гражданского самолета".

Заместитель министра подчеркнула, что Россия своими действиями нарушила Монреальскую конвенцию 1971 года и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

Именно это мы докажем и обоснуем в своем меморандуме, который подадим в Международный Суд ООН уже 12 июня,

– подчеркнула Зеркаль.

Напомним, в апреле 2017 года Международным судом ООН было вынесено решение по делу "Украина против России", которым было определено, что имеет юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпура. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбассе завезли из России.