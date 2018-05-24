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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Україна направить до суду ООН докази фінансування Росією тероризму

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Україна надасть суду ООН докази фінансування Росією тероризму
Україна надасть суду ООН докази фінансування Росією тероризму / 24 Канал

Україна 12 червня направить в Міжнародний суд ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Про це написала заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

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Одночасно, ми продовжуємо свою роботу щодо притягнення Росії як країни до міжнародно-правової відповідальності за цей злочин,
– зазначила Зеркаль

Зважаючи на останні висновки Спільної слідчої групи щодо розслідування справи збитого малайзійського літака МН 17 Лана Зеркаль зауважила, що "транспортування 53 зенітно-ракетною бригадою Збройних Сил Російської Федерації Буку, з якого було збито літак МН 17, є прямим доказом постачання Росією зброї, яка була використана для збиття цивільного літака".

Заступник міністра наголосила, що Росія своїми діями порушила Монреальську конвенцію 1971 року та Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Саме це ми доведем і обгрунтуємо в своємо меморандумі, який подамо до Міжнародного Суду ООН вже 12 червня,
– наголосила Зеркаль.

Нагадаємо, у квітні 2017 року Міжнародним судом ООН було винесено рішення у справі "Україна проти Росії", яким було визначено, що має що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи. 

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

Теги: Новини України Новини політики Збитий Boeing 777 Війна на Донбасі Суд Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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