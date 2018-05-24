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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Волкер заявив пряму відповідальність Росії за збиття "Боїнга 777" над Донбасом

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Курт Волкер заявив пряму відповідальність Росії за збиття літака рейсу MH17 над Донбасом
Курт Волкер заявив пряму відповідальність Росії за збиття літака рейсу MH17 над Донбасом / Фокус

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що нові дані в розслідуванні катастрофи малайзійського літака "Боїнг 777" рейсу MH17 у небі над Донбасом є доказом безпосередньої відповідальності Росії за катастрофу авіасудна.

Свою заяву Волкер зробив 24 травня під час телефонного брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше повідомлялося, що представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака МН17 оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи "Боїнг-777" у небі над Донбасом.

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"У Нідерландах дуже чітко встановили факти, що стосуються справи, в тому числі безпосередню відповідальність Росії, і підрозділ, зенітну зброю якого було привезено, застосовано і повернуто назад. І це дуже важливо, оскільки, я вважаю, те, що продемонструвало слідство Нідерландів, знову підкреслює відсутність двозначності, що це пряма відповідальність Росії", – заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України.

Волкер також зазначив, що така ситуація вимагає від Росії зміни підходу на користь миру на Донбасі.

До слова, після публікації даних розслідування про збиття "Боїнга 777" над Донбасом, в МЗС України заявили, що 12 червня держава скерує до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Курт Волкер Новини Росії Війна на Донбасі Збитий Boeing 777
Джерело: 24 Канал
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