Волкер заявив пряму відповідальність Росії за збиття "Боїнга 777" над Донбасом

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що нові дані в розслідуванні катастрофи малайзійського літака "Боїнг 777" рейсу MH17 у небі над Донбасом є доказом безпосередньої відповідальності Росії за катастрофу авіасудна.

Свою заяву Волкер зробив 24 травня під час телефонного брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше повідомлялося, що представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака МН17 оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи "Боїнг-777" у небі над Донбасом.

Читайте також: Збиття "Боїнга 777" на Донбасі: відео з маршрутом пересування російського "Бука"

"У Нідерландах дуже чітко встановили факти, що стосуються справи, в тому числі безпосередню відповідальність Росії, і підрозділ, зенітну зброю якого було привезено, застосовано і повернуто назад. І це дуже важливо, оскільки, я вважаю, те, що продемонструвало слідство Нідерландів, знову підкреслює відсутність двозначності, що це пряма відповідальність Росії", – заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України.

Волкер також зазначив, що така ситуація вимагає від Росії зміни підходу на користь миру на Донбасі.

До слова, після публікації даних розслідування про збиття "Боїнга 777" над Донбасом, в МЗС України заявили, що 12 червня держава скерує до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.