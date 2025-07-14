Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Читайте також Чи можна впевнено говорити про зміну ставлення президента США до російського диктатора?

Які ракети США нададуть Україні?

На спільному брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте в Білому домі Дональд Трамп заявив, що США передадуть союзникам найкраще військове обладнання у світі на "мільярди доларів", при цьому витрати покриватимуть самі країни.

За словами Рютте, це дозволить Україні отримати "величезні запаси зброї", включно з засобами ППО та ракетами. Відомо також, що частина країн одразу передасть Києву техніку зі своїх запасів, а потім докупить її у США.

Хоча Трамп не уточнив, які саме системи входять до плану, він згадав ракети. Двоє джерел Axios повідомили, що йдеться про ракети великої дальності, здатні завдавати ударів углиб території Росії,

– йдеться в матеріалі.

За словами журналістів, американські, українські та європейські посадовці сподіваються, що нове постачання зброї змінить хід війни та змусить Володимира Путіна переглянути свою позицію щодо припинення вогню.

Нагадаємо, під час пресконференції 14 липня президент США пригрозив Росії величезними тарифами. Дональд Трамп заявив, що Вашингтон піде на такий крок, якщо не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні впродовж наступних 50 днів.