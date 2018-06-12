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Україна подала до Міжнародного суду ООН докази фінансування Росією тероризму: деталі

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Україна подає до Міжнародного суду ООН новий позов проти Росії
Україна подає до Міжнародного суду ООН новий позов проти Росії / Prm.ua

Україна подала до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний "подарунок" в МС ООН. Він важить близько 90 кілограмів, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму і расовій дискримінації", – мовиться у повідомленні міністра.

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До слова, у лютому 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження щодо представництва держави в розгляді питання в Міжнародному арбітражному суді щодо порушення Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Гаазький трибунал ООН Україна – Росія Суд Україна – Росія МЗС України Павло Клімкін Тероризм
Джерело: 24 канал
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